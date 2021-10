Birmingham

Motorsport

Formel-1-Ersatzpilot Hülkenberg dreht erste Indycar-Runden

Formel-1-Ersatzpilot Nico Hülkenberg testet erstmals ein Indycar-Auto. Der 34-Jährige wird am Montag im Barber Motorsports Park in den USA seine ersten Runden in einem Wagen von Arrow McLaren SP drehen.