Hockenheim

«Auto, Motor und Sport»

Formel 1 will weitere zwei Europa-Rennen

Vor den geplanten Übersee-Rennen will die Formel 1 nach Informationen von „Auto, Motor und Sport“ weitere zwei Grand Prix in Europa austragen. Für diese Grand Prix gibt es in Hockenheim, Imola und Mugello angeblich drei Kandidaten.