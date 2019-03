Fast die Hälfte der Deutschen hält die Formel 1 für nicht mehr zeitgemäß. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zufolge hat die Rennserie aus Sicht von 47 Prozent der Bundesbürger als Sport ausgedient.

Die Königsklasse des Motorsports startet am Sonntag mit dem Großen Preis von Australien in ihre neue Saison und fährt Mitte April in Shanghai das 1000. Rennen ihrer Geschichte. Für lediglich ...