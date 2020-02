Drama in der LEC

FORG1VEN zieht sich aus Schalkes LoL-Team zurück

Schalke 04 sitz in der LEC tief in der Krise. Nach einem sieglosen Start in die Saison verabschiedet sich nun der zentrale Spieler FORG1VEN aus dem Team. Sich selbst in der Schuld sieht er dabei nicht.

Lesezeit: 1 Minuten