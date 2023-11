Football-Star Mahomes signalisiert Interesse an Olympia 2028

Die Kansas City Chiefs legen in Frankfurt los. Chefcoach Reid leitet die Einheit in kurzen Hosen. Sein Spielmacher Mahomes äußert noch ein anderes sportliches Ziel als die NFL.

Kann sich eine Olympia-Teilnahme beim Flag Football vorstellen: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Football-Star Patrick Mahomes kann sich eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles grundsätzlich vorstellen. Dies sagte der 28 Jahre alte Quarterback der Kansas City Chiefs in Frankfurt.

«Ich würde sehr gerne spielen. Ich habe einige gesehen beim Flag Football, sie sind ein bisschen schneller als ich. Ich werde dann schon 32 sein», merkte Mahomes bei der Pressekonferenz an. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen die Kansas City Chiefs im Frankfurter Fußball-Stadion auf die Miami Dolphins.

Die NFL will ihren Stars eine Teilnahme an Olympia 2028 ermöglichen. Bei den Sommerspielen in Kalifornien ist Flag Football, eine kontaktarme Version von American Football, erstmals olympisch. «Das ist der Gipfel des Sports weltweit», hatte NFL-Manager Peter O'Reilly bei einer Sitzung gesagt. Bei Mahomes war zunächst nicht genau zu erkennen, wie ernst er sein Olympia-Anliegen meinte. Der Chiefs-Spielmacher fügte an, er hätte darauf schon Lust, fügte aber an: «Sagen Sie es nicht Coach Reid.»

Zuvor hatte der Super-Bowl-Champion auf dem DFB-Campus in Frankfurt-Niederrad die erste und einzige öffentliche Trainingseinheit in Deutschland absolviert. Offen waren allerdings nur fünf Minuten. Der Medienandrang war riesig. Cheftrainer Andy Reid leitete die Einheit vor der Frankfurter Skyline in kurzen Hosen. Die Chiefs sind in dem Spitzenspiel am Sonntag leichter Favorit.