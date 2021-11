NFL

Football-Profi Ruggs III in Autounfall verwickelt

Football-Profi Henry Ruggs III ist in einen schweren Autounfall mit Todesfolge verwickelt worden. In der Nacht zum Dienstag kam es demnach in Las Vegas zu einem Zusammenprall zwischen Ruggs' Chevrolet Corvette und einem Toyota Rav4, aus dem die Polizei ein Todesopfer barg.