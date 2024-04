Plus Fokus auf Mobilität der Zukunft – Dekra-Strategie Von Holger Holzer, SP-X i Die Dekra will das Geschäft mit dem autonomen Fahren ausbauen Foto: Dekra Die Wurzeln der Dekra liegen in der Fahrzeugprüfung. Künftig soll eine besonders fortschrittliche Variante davon eine wichtige Rolle spielen. Lesezeit: 1 Minute

SP-X/Stuttgart. Die Prüforganisation Dekra setzt auf das automatisierte und vernetzte Fahren. Der Umsatz in diesem Bereich soll sich bis 2025 gegenüber dem Niveau von 2022 verdreifachen. Die Stuttgarter wollen in diesem Zusammenhang unter anderem ihren Teststandort in Klettwitz zum weltweit umfassendsten unabhängigen Prüf- und Testzentrum für die Mobilität der Zukunft ...