Focus-Bestsellerliste: Bücher für Körper und Geist

Diese Woche steht die Bestsellerliste der Ratgeberbücher im Zeichen der Suche nach sich selbst. Traumforscherin Ortrud Grön gibt in «Ich habe einen Traum» Interpretationshilfen, Träume zu deuten. Irdischer ist Dr. Oetkers Kochbuch auf Platz eins.

Ortrud Grön hilft, Träume zu deuten. Das kommt bei den Lesern an. Ihr Buch landet auf Platz drei. (Bild: Ludwig) Foto: DPA

Traumforscherin Ortrud Grön landet mit ihrem autobiografischen Werk «Ich habe einen Traum» auf dem dritten Rang der Bestsellerliste für Ratgeber. Das Autoren-Duo Regina und Rainer Franke schafft den Sprung mit der Klopftherapie von Platz 16 auf Platz 7 in die Top Ten. In dem Ratgeber «100 Situationen, in denen Sie klopfen sollten» zeigen sie, wie man seelische und körperliche Beschwerden durch Klopfen behebt. Platz eins und zwei gehen wie in der Vorwoche an die Dr. Oetker Bücher für den kulinarischen Genuss.

1. (1.) Oetker: Schulkochbuch, Jubiläumsausgabe, Dr. Oetker 10,00 Euro 2. (2.) Oetker: Backen macht Freude, Jubiläumsausgabe, Dr. Oetker 10,00 Euro 3. (WE.) Grön, Ortrud; Amend, Christoph; Prüfer, Tillmann: Ich habe einen Traum, Ludwig (Random House) 19,95 Euro 4. (3.) Käßmann, Margot; Münch, Eberhard: Sehnsucht nach Leben, Adeo 17,99 Euro 5. (7.) Land & Lecker: 18 Landfrauen kochen mit Herz und Leidenschaft, Zabert Sandmann 19,95 Euro 6. (5.) Keller, Hans: Kosmos Himmelsjahr 2012, Kosmos 14,95 Euro 7. (16.) Franke, Rainer; Franke, Regina: 100 Situationen, in denen Sie klopfen sollten, Integral 12,00 Euro 8. (6.) Pape, Detlef; Schwarz, Rudolf; Gillessen, Helmut: Schlank im Schlaf, Gräfe und Unzer 19,99 Euro 9. (4.) Kohl, Walter: Leben oder gelebt werden, Integral 18,99 Euro 10. (WE.) Rütter, Martin: Der Hundeprofi, Kosmos 12,95 Euro

Die «Focus»-Bestsellerliste für Ratgebertitel wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen Media Control GFK International im Zwei-Wochen-Rhythmus ermittelt. Grundlage der Auswertung sind die Verkaufszahlen von bundesweit rund 750 Verkaufsstellen. Dazu gehören Buchhandlungen, Kaufhäuser und E-Commerce-Anbieter.