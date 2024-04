Fluoridlack für Kinder unter sechs Jahren Kassenleistung

Eine Kinderzahnärztin untersucht ein dreijähriges Kind in einer Kinderzahnarztpraxis. Die kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN), Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN), Zahnärzte für Niedersachsen (ZfN) und freier Verband deutscher Zahnärzte (FVDZ) rufen aufgrund der aktuellen Spargesetzgebung der Bundesregierung zu Protesten am niedersächsischen Landtag auf. Durch die Maßnahmen sehen die Vereinigungen die zahnärztliche Versorgung in Niedersachsen als gefährdet an. Foto: Julian Stratenschulte/DPA