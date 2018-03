Aus unserem Archiv

Kathmandu

In Nepal sind 19 Menschen bei einem Flugzeugunglück getötet worden. Die Maschine zerschellte an einem Hügel am Rande von Kathmandu. An Bord saß eine Gruppe von Touristen, sie kamen von einem Himalaya-Rundflug. Zehn der Toten sind Inder, sechs Nepalesen. Die drei anderen Toten sind Ausländer, deren Identität noch nicht fest steht. Die Maschine der Buddha Air war nach bisherigen Erkenntnissen wegen schlechter Sicht verunglückt.