Berlin

Flughafen BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen

Der neue Hauptstadtflughafen BER soll am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Das teilten die Betreiber mit. Zuvor hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Aufsichtsrat über das Datum informiert. Näheres will er am Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklären. Vor der Sitzung war schon bekannt gewesen, dass der BER an einem Tag im Oktober öffnen würde – und damit neun Jahre später als ursprünglich geplant. Immer wieder war der Eröffnungstermin wegen schwerer Baumängel verschoben worden.