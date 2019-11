Flugbegleiter streiken weiter

Frankfurt/München (dpa) – Bei der Lufthansa haben die Flugbegleiter ihren zweitägigen Streik fortgesetzt. Wie am Vortag fielen hunderte Flüge aus – vor allem an den beiden Drehkreuzen der Airline in Frankfurt und München. Das Kabinenpersonal hat seit gestern die Arbeit niedergelegt, um den Arbeitgeber in Gesprächen über höhere Spesen und Zulagen sowie weitere Verbesserungen zu zwingen. Die Gewerkschaft Ufo und Lufthansa vereinbarten zwar für das Wochenende Sondierungsgespräche, um in eine Schlichtung zu kommen. Von einer Fortsetzung des Streiks ließ sich Ufo davon indes nicht abbringen.