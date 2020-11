Am Mittwoch, den 25.11.2020, gegen 17:00 Uhr entzog sich in der Ortslage Brandscheid der Fahrzeugführer einer Motocross-Maschine durch Flucht einer Verkehrskontrolle.





Der Fahrzeugführer, welcher ohne jegliche Beleuchtung und ohne erkennbares Kennzeichenschild an seinem Fahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, flüchtete vor der Polizei auf der Straße „Zum Brandscheider Hof“ in Richtung eines Waldgebietes. Der Fahrzeugführer trug einen dunklen, schwarzen Helm und eine schwarz/rote Jacke. Das Fahrzeugheck der Motocross-Maschine konnte in einer grünlichen Farbe festgestellt werden.



Seitens der Polizeiinspektion werden Zeugen, die Angaben zum beschriebenen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer tätigen können, gebeten sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



