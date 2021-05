Flucht aus dem offenen Vollzug – Bundespolizei Trier nimmt Verurteilten fest

Gegen den bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann, vor allem wegen Eigentumsdelikten, lagen zwei Haftbefehle vor.

Er wurde in beiden Fällen wegen Betrugsdelikten zu Haftstrafen von 3 Jahren sowie 1 Jahr / 10 Monaten verurteilt.



Ermittlungen ergaben, dass er nicht mehr aus dem offenen Vollzug in die Justizvollzugsanstalt zurückkehrte. Als Grund äußerte er gegenüber den Bundespolizisten, dass er sich „nicht gut genug betreut fühlte“.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Verbringung zur JVA Trier. Dort verbüßt er – hoffentlich zu seiner jetzigen Zufriedenheit – die noch offenen Restfreiheitsstrafen von 886 und 274 Tagen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell