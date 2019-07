Budapest

Die vier deutschen Vize-Europameister im Florettfechten sind geschlossen in die Hauptrunde der WM in Budapest eingezogen. Peter Joppich, Benjamin Kleibrink, Luis Klein und André Sanita qualifizierten sich am Mittwoch in der Vorrunde für den Einzel-Wettkampf der besten 64. Im Team hatte das Quartett bei der Heim-EM in Düsseldorf im Juni Silber gewonnen.