Dortmund

Vierfacher Bombenverdacht

Fliegerbomben: 14.000 müssen Wohnung in Dortmund verlassen

In Dortmund müssen am Sonntag bis zu 14 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, weil in ihrem Viertel vier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden. Die Anwohner sind aufgefordert worden, bis 8 Uhr ihre Häuser zu räumen.