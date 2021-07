Flick hat gleich Zeitdruck – DFB-Traum vom Bayern-Fußball

Joachim Löw ist Geschichte. Hansi Flick soll die Nationalelf wieder zum Leuchten bringen. Bierhoff formuliert den ersten Auftrag. Erste Pläne zeichnen sich ab, wichtige Spielergespräche stehen an.

München (dpa). Hansi Flick hat ganz genau hingeschaut bei den vier EM-Spielen seiner neuen Mannschaft. Ob live im Stadion oder als Fan und Experte vor dem Fernseher, dem Nachfolger von Joachim Löw ist einiges aufgefallen.

Die große Frage beim Stabwechsel von Jogi zu Hansi lautet: Wie viel Löw bleibt erhalten? Wie viel Flick kommt rein? Beim krisengeschüttelten DFB träumen sie schon von einem Ideal.

„Man hat bei Bayern München gesehen, welche Art von Fußball Hansi spielt“, sagte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff, als er nach dem Achtelfinal-K.o. gegen England noch einmal neben Löw saß, das Turnier bilanzierte und Flick im Grunde virtuell schon mit im Raum war. Das Triple mit Bayern, historische Fußballabende wie beim 8:2 gegen den FC Barcelona – das ist die Flick'sche Benchmark.

Start Anfang August

Der 56-Jährige wirkt nach seinem Urlaub aktuell noch im Verborgenen. Löws einstiger Weltmeister-Assistent will erst zum Vertragsbeginn Anfang August seine Pläne mit der Nationalmannschaft, die nach dem WM-Desaster 2018 ein missglücktes EM-Comeback verkraften muss, skizzieren. Wer fliegt raus? Welche Spieler kommen neu rein?

Jeder Trainer hat „eine eigene Handschrift“, betonte Bierhoff. Der Langzeit-Manager wird in dem von Führungsquerelen gelähmten Verband auch beim nächsten Neubeginn der Nationalelf an den Schalthebeln sitzen. Bierhoff und Flick – die langjährigen Weggefährten setzen aufeinander. „Wir werden uns zusammensetzen die nächsten Tage, um ein bisschen den Plan durchzugehen, wie sich Hansi das mit der Mannschaft und auch dem Betreuerstab vorstellt“, kündige Bierhoff (53) an.

Klar scheint: Beim Mitarbeiterstab rund ums Team soll es keinen Radikalumbruch geben. Bierhoff sieht da „keine großen Arbeitsfelder“. Auch Löws erster Assistent Marcus Sorg und Torwartcoach Andy Köpke dürfen wohl bleiben. Flick wird, das ist klar, in Danny Röhl (32) einen Mann seines Vertrauens mitbringen, der schon beim Gewinn von sieben Titeln mit dem FC Bayern sein Helfer war. „Wir denken über einen zweiten Co-Trainer nach“, sagte Bierhoff noch etwas vage, als es um dieses Thema ging.

Vertrag bis 2024

Umfassende Impulse werden von Flick in erster Linie auf dem Platz erwartet, beim Personal, bei Taktik, Spielweise und im Coaching. Den ersten Auftrag an den elften Coach der Nationalelf formulierte Bierhoff deutlich und fordernd. Flick muss sofort liefern – nicht erst am Ende seines Dreijahresvertrages bei der Heim-EM 2024.

Trotz des Mittelmaßfußballs in der Spätphase der Löw-Ara formulierte Bierhoff „den Anspruch, eine souveräne WM-Qualifikation zu spielen“. Und „schon in Katar“, bei Flicks erstem Turnier als Chef, „wollen wir wieder eine schlagkräftige Mannschaft haben“, postulierte der DFB-Direktor. 448 Tage bleiben Flick, um die Vorgabe zwischen dem 30. August, wenn er das Nationalteam erstmals nach der EM zusammenziehen will, und dem WM-Eröffnungsspiel am 21. November 2022 zu erfüllen.

Knapp 15 Monate sind das. Das klingt nach viel und ist doch wenig. Flick spürt als Erneuerer sofort Zeitdruck. „Wir treffen uns schon im September mit drei Spielen, mit wenig Trainingseinheiten muss er das machen“, sagte Bierhoff mit Blick auf den Terminplan. Löw hat ihm durch das blamable 1:2 gegen Nordmazedonien kein Abschiedsgeschenk übergeben. Deutschland belegt in seiner Quali-Gruppe nur Platz drei.

In WM-Quali gegen Liechtenstein

Nach dem Aufgalopp am 2. September in St. Gallen gegen Liechtenstein steht für Flick drei Tage später in Stuttgart gegen Tabellenführer Armenien schon einiges auf dem Spiel. Danach geht es noch weiter nach Island. Insgesamt sieben Länderspiele sind es bis zum Jahresende.

Flick wird aber schon vor seinem Bundestrainer-Debüt handeln müssen. Baut er das neue Team im Bayern-Stil auf? Mit Manuel Neuer (35) und Thomas Müller (31) als erfahrenen Leitfiguren sowie Joshua Kimmich (26) und Leon Goretzka (26) als Herzstück im Zentrum? Fakt ist: Flicks bevorzugtes System ist das 4-2-3-1. Und nicht die Dreierkette, mit der Löw bei seinem letzten Turnier vergeblich das Glück suchte.

Was wird aus Kroos und Co.?

Auch der ehrgeizige Kimmich wird bei Flick keine Randfigur sein, die nach rechts abgeschoben wird. Was wird aus Toni Kroos? Was aus Mats Hummels? Der Löw-Nachfolger dürfte viel telefonieren. „Es ist auch wichtig, dass Hansi Flick mit den Spielern spricht“, sagte Bierhoff, der sich beim Kader-Thema zurückhält: „Personaldebatten für Hansi Flick zu führen, wäre verkehrt.“ So viel sagte der Manager aber doch: „Hansi baut gerne junge Spieler ein und schaut längerfristig.“

Eine Fähigkeit, die Flick in München auszeichnete und ein zentrales Puzzlestück beim Titelsammeln darstellte, hob Bierhoff auch hervor: „Hansi hat neben seiner sportlichen Kompetenz starke menschliche Qualitäten.“ Bierhoff beschrieb Flicks Job so: Er müsse „den Mix schaffen zwischen einem mittelfristigem Aufbau einer Mannschaft und dem Erfolg, den du haben musst in der Qualifikation“. Los geht's!

