Flick bei Premiere ohne Neuer und Müller – Leno im Tor

Stammtorwart Neuer steht wegen seiner Knöchelblessur am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein in St. Gallen nicht zur Verfügung.

Sein Münchner Club-Kollege Müller reist wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel aus dem DFB-Quartier in Stuttgart ab und fällt damit auch für die folgenden Partien gegen Armenien und auf Island aus.

„Wir haben genügend Spieler an Bord und können ihn auch ersetzen“, sagte Flick über Müller. Man wolle kein Risiko eingehen. Für Neuer wird gegen Liechtenstein Bernd Leno vom FC Arsenal im Tor stehen. Am Sonntag gegen Armenien in Stuttgart und drei Tage später gegen Island soll der 35-jährige Neuer wieder einsatzbereit sein.

Flick zog ein positives Fazit der ersten Trainingstage in Stuttgart. „Die Mannschaft zerreißt sich hier für Deutschland. Das ist das A und O. Deswegen sind wir sehr überzeugt von der Mannschaft“, sagte Flick.

Die voraussichtliche Aufstellungen:

Liechtenstein: Büchel (FC Vaduz/32 Jahre/35 Länderspiele) – Sandro Wolfinger (FC Balzers/30/42), Malin (Rot-Weiß Rankweil/27/27), Kaufmann (USV Eschen/Mauren/30/61), Hofer (FC Biel/23/15), Göppel (USV Eschen-Mauren/24/41) – Sele (Chur 97/24/29) – Yanik Frick (Pont Donnaz Hone Arnad/23/19), Hasler (FC Thun/30/75), Fabio Wolfinger (FC Balzers/25/10) – Noah Frick (Brühl St. Gallen/19/8)

Deutschland: Leno (FC Arsenal/29/8) – Baku (VfL Wolfsburg/23/1), Süle (FC Bayern München/25/31), Rüdiger (FC Chelsea/28/45), Gosens (Atalanta Bergamo/27/11) – Kimmich (FC Bayern München/26/59), Goretzka (FC Bayern München/26/35) – Gnabry/FC Bayern München/26/26), Reus (Borussia Dortmund/32/44), Sané (FC Bayern Münnchen/25/34) – Havertz (FC Chelsea/22/18)

Schiedsrichter: Fabio Verissimo (Portugal)

