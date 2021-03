SP-X/München. Gerade noch rechtzeitig zum Saisonbeginn kommt BMW nun auch bei den beiden Mittelklasserollern C 400 X und X 400 GT mit einer technischen Überarbeitung auf den Markt. Die 2017 bzw. 2018 erschienenen Scooter erfüllen ab sofort die Euro-5-Anforderungen und bieten zudem eine Reihe technischer Verbesserungen. So nimmt der 25 kW/ 34 PS leistende Motor die Befehle künftig mittels E-Gas entgegen; in Verbindung mit einem neuen Motormanagement und einer verbesserten Fliehkraftkupplung sollen sich beide Roller nun geschmeidiger fahren lassen und der Leerlauf stabiler sein. Auch die automatische Stabililtätskontrolle ASC wurde überarbeitet und regelt sanfter. Ab sofort kommen zudem neue Bremssättel am Vorderrad zum Einsatz; der Druckpunkt der Bremse soll nun klarer und stabiler und die Hebelwege für Vorder- und Hinterradbremse gleich bemessen sein. Weiterhin erhält das Untersitz-Staufach eine verbesserte Beleuchtung sowie eine USB-Ladebuchse. Zudem kommen C 400 X und C 400 GT außer in einer Basisfarbe auch mit je einer neuen Zusatzfarbe und den Style-Varianten „Sport“ (C 400 X) und „Triple Black“ (C 400 GT).

Neu entwickelt hat BMW zwei unterschiedlich große Hecktaschen; ihr Volumen ist jeweils variabel und liegt zwischen 50 und 60 bzw. 35 und 42 Litern. Mit allen Änderungen sollten die letzten Verbrenner-Roller von BMW fit für die nächsten Jahre sein. Für die Saison 2022 ist der neue Elektro-Scooter C 04 zu erwarten; er ist zwar ähnlich stark wie die 400er, folgt aber einem gänzlich anderen Ansatz mit forcierter Konnektivität.

Ulf Böhringer/SP-X