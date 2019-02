Skiweltverbands-Präsident Gian Franco Kasper hat sich für seine umstrittenen Äußerungen in einem Interview mit dem Schweizer „Tages-Anzeiger“ entschuldigt.

„Ich übernehme die volle Verantwortung für dieses Missverständnis und bedaure, dass dadurch den Athleten, die an den Weltmeisterschaften in Are teilnehmen, die Aufmerksamkeit genommen wurde“, schreibt er in einer auf ...