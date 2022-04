Finger in Richtung Celtics-Fans kostet Irving 50.000 Dollar

Boston (dpa). Der 30 Jahre alte Point Guard hatte sich in der Auftaktpartie am 17. April, die die Nets in letzter Sekunde 114:115 verloren, mehrfach mit den Fans in Boston angelegt und ihnen auch den Mittelfinger gezeigt. Er habe den Fans «die gleiche Energie entgegengebracht wie sie mir», sagte Irving, der seine Emotionen auch in 39 Punkte umwandelte.

«Es ist nicht jeder Fan, ich möchte nicht alle Boston-Fans attackieren», sagte Irving, der seit seinem Wechsel nach Brooklyn im Jahr 2019 regelmäßig von den Celtics-Fans ausgepfiffen wird. Aber wenn Fans ausfällig würden, könne er das nur bis zu einer gewissen Grenze einstecken. «Wir sind diejenigen, von denen erwartet wird, sanftmütig und demütig zu sein – scheiß drauf, es sind die Playoffs.» Spiel zwei der Serie zwischen den Nets und den Celtics ist am 20. April.