«Finanztest»: Online-Rechtsberatung überzeugt nicht immer

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Schnell, bequem - aber auch gut? Die Zeitschrift «Finanztest» hat Rechtsberatungsportale geprüft. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Überhöhte Nebenkosten-Nachzahlung, Abmahnung auf der Arbeit, Autounfall – es gibt viele Situationen, in denen man anwaltlichen Rat bräuchte. Was taugen in solchen Fällen Rechtsberatungsportale?