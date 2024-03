«Finanztest»: Goldinvestment ab einer Feinunze sinnvoll

Bei der Agosi AG in Pforzheim werden frisch gegossene Goldbarren gezeigt, die einen Feingoldgehalt von 99,99 Prozent haben (obere Reihe 1 Kilogramm je Stück, mittlere Reihe 500 Gramm je Stück, untere Reihe 250 Gramm je Stück). Der Goldpreis hat seinen Höhenflug am Dienstag mit der Spekulation auf fallende Zinsen fortgesetzt. (zu dpa: «Goldpreis weiter im Höhenflug - Rekordhoch in Euro») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Uli Deck/DPA