Finals in Berlin: Deutsche Meister für 202 Titel gesucht

Die Finals in Berlin mit insgesamt zehn gleichzeitig ausgetragenen deutschen Meisterschaften starten heute in die heiße Phase. Während die Boxer, Schwimmer und Bahnradsportler schon Wettkämpfe absolvierten, ermitteln am Wochenende auch die Leichtathleten, Turner, Kanuten und Bogensportler sowie die Triathleten, Modernen Fünfkämpfer und die Trial-Fahrradfahrer ihre nationalen Titelträger. Vor allem die kleineren Verbände erhoffen sich durch das Multisport-Event ein höheres Zuschauerinteresse.