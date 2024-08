Anzeige

Berlin (dpa/tmn). Ab in den Urlaub mit Familie oder Freunden. Das verspricht eine gute Zeit. Doch die Fahrt dorthin kann ganz schön lange werden – und ganz schön langweilig. Immerhin: Beifahrerinnen und Beifahrer können die Autofahrt nutzen, um Serien oder Filme zu schauen. Eine schöne Sache – müsste man dafür nicht stundenlang das Smartphone festhalten.

Die gute Nachricht: Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. In dem Fall soll es ein Gefrierbeutel richten – und das Handy während der Autofahrt für uns halten.

So geht's: Gefrierbeutel am geschlossenen Ende über die zwei Stangen der Kopfstütze stülpen (Beutel durchstechen). (zu dpa: «Film gucken auf der Rückbank: Gefrierbeutel als Handyhalter») Foto: Christin Klose/DPA

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für die selbstgemachte Handyhalterung in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Beutel über Stangen ziehen

Der Verschluss des Gefrierbeutels befindet sich auf der Seite der Rückbank. (zu dpa: «Film gucken auf der Rückbank: Gefrierbeutel als Handyhalter») Foto: Christin Klose/DPA

Und so geht’s: Die Kopfstütze des Vordersitzes abnehmen. Den Gefrier- oder Frischhaltebeutel mit der Seite, an dem sich das geschlossene Ende des Beutels befindet, über die zwei Befestigungsstangen der Kopfstütze stülpen – so, dass der Beutel an zwei Stellen durchstochen wird. Die Stütze wieder anbringen. Das wiederverschließbare Ende des Beutels zeigt dabei zur Rückbank. Nun den Verschluss öffnen und das Handy waagerecht in die Folie legen. Den Beutel wieder verschließen – fertig.

Smartphone waagerecht in den Gefrierbeutel legen und mit dem Zipper verschließen. (zu dpa: «Film gucken auf der Rückbank: Gefrierbeutel als Handyhalter») Foto: Christin Klose/DPA

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei. Und noch ein Pluspunkt: Die Touch-Funktion des Smartphone-Screens bleibt in der Regel erhalten – man kann das Handy also sogar ganz bequem durch die Folie hindurch bedienen. Allerdings funktioniert das Ganze natürlich nur für diejenigen, die auf der Rückbank sitzen. Wer neben dem Fahrer Platz nimmt, hat in diesem Fall Pech gehabt.

Fazit: Das Smartphone ist gut befestigt und lässt sich sogar durch die Folie bedienen. (zu dpa: «Film gucken auf der Rückbank: Gefrierbeutel als Handyhalter») Foto: Christin Klose/DPA