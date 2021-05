London

Als Offline-Event geplant

FIFAe World Cup soll erneut in London ausgetragen werden

Die Weltmeisterschaft in der Fußballsimulation FIFA wird erneut in London stattfinden. Wie die Fifa mitteilte, kämpfen die 32 besten FIFA-21-Spieler der Welt, sofern es die Pandemie-Lage zulässt, in einem Live-Event vom 6. bis 8. August um den höchsten Titel der E-Sport-Disziplin.