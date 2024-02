UEFA-Kongress in Paris

Paris

FIFA-Chef Infantino fordert Geschlossenheit gegen Rassismus

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich für verstärkte Maßnahmen gegen Rassismus im Fußball ausgesprochen. Es solle eine gemeinsame Resolution aller Mitgliedsverbände beim Kongress des Weltverbands am 17. Mai in Bangkok geben, sagte der 53-Jährige beim UEFA-Kongress in Paris.