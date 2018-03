Aus unserem Archiv

Johannesburg

Tickets für die Fußball-WM sind inzwischen offenbar mehr gefragt. Nach Ablauf der dritten Verkaufsphase hat die FIFA eine positive Zwischenbilanz gezogen. In dem am vergangenen Freitag beendeten Bestellzeitraum seien rund 1,2 Millionen Anträge für das Turnier in Südafrika eingegangen. Damit sind gut vier Monate vor dem Turnierstart etwa zwei der drei Millionen Eintrittskarten für die 64 Spiele verkauft. FIFA-Generalsekretär Jérome Valcke wertete das als «erfreulichen Anstieg des Interesses».