Berlin

DFB-Pokal

Feuerwerk aus Lautern-Kurve: Finale einige Minuten gestoppt

Von dpa

i Schiedsrichter Bastian Dankert (2.v.l) zeigt Leverkusens Odilon Kossounou (2.v.r) die gelb-rote Karte. Foto: Federico Gambarini/dpa

Schiedsrichter Bastian Dankert hat das Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit unterbrochen. Der Referee reagiert damit am Samstagabend auf eine Vielzahl an Feuerwerkskörpern, die aus der Ostkurve des Olympiastadions aus den Blöcken der FCK-Fans abgefeuert wurden. Die Anhänger des Fußball-Zweitligisten hatten bereits in der ersten Halbzeit Pyrotechnik gezündet. Nach einigen Minuten wurde die Partie beim Spielstand von 1:0 für Leverkusen fortgesetzt.