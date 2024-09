Ein Hubschrauber nimmt am Rückhaltebecken am Torfhaus Wasser für die Waldbrandbekämpfung am Brocken auf. Am Königsberg unterhalb des Brockens ist ein Waldbrand an ausgebrochen. Der Großbrand am Brocken im Harz hat sich ausgedehnt. Es brennt an mehreren Stellen. (zu dpa: «Feuerwehr stellt sich auf mehrtägigen Einsatz am Brocken ein»)

Foto: Matthias Bein/DPA