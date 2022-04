Nalbach/Saarlouis

Saarlouis

Feuerwehr ertappt mutmaßlichen Brandstifter auf frischer Tat

Ein 58 Jahre alter Mann soll im saarländischen Nalbach zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei in Saarlouis am Samstag mitteilte, wurde der Verdächtige von der Feuerwehr dabei auf frischer Tat ertappt.