Feuerkatastrophe bei Athen: Zahl der Toten könnte steigen

Athen

Gab es Evakuierungsanweisungen, Notfallszenarien, Rettungsleitlinien? Das fragen sich unter anderem die Überlebenden der Feuerkatastrophe bei Athen. Das Feuerinferno, das in der Nacht zum Dienstag östlich von Athen wütete, hat mindestens 80 Menschen in den Tod gerissen. Und immer noch werden abgebrannte Häuser nach Vermissten durchsucht. Eine gute Nachricht gab es doch noch: Regen löschte einen Waldbrand im Westen Athens. Die griechische Justiz leitete erste Ermittlungen in die Wege. Es werde nach den Ursachen der Katastrophe gesucht, teilte die Staatsanwaltschaft von Athen mit.