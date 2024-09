Die Bekämpfung des Waldbrandes am Brocken geht weiter. Am Morgen sind erneut Hubschrauber im Einsatz. Was ist bekannt?

Ein Hubschrauber der Bundeswehr nimmt am Rückhaltebecken am Torfhaus Wasser für die Waldbrandbekämpfung. Am Königsberg unterhalb des Brockens ist am Freitag ein Waldbrand ausgebrochen. Der Großbrand am Brocken im Harz hat sich ausgedehnt. Seit Sonnabend sind auch zwei Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz. (zu dpa: «Feuer am Brocken: Löscharbeiten wieder aufgenommen») Foto: Matthias Bein/DPA

Wernigerode (dpa). Am Brocken im Harz sind die Löscharbeiten am frühen Morgen wieder angelaufen. Zwei Löschhubschrauber seien bereits in der Luft, teilte Michael Randhahn-Schülke, Sprecher des Landkreises Harz, mit. Insgesamt werden im Tagesverlauf vier Hubschrauber der Bundeswehr erwartet. Auch Kräfte am Boden begannen mit der Brandbekämpfung. Eine erste Lagebesprechung soll gegen 9.00 Uhr sein.

Am Samstagabend war es den Einsatzkräften gelungen, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Man hoffe auf den Regen, der in der Nacht auf Montag einsetzen soll. Das teilte der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Kai-Uwe Lohse, am Samstag mit. Dennoch stellen sich die Einsatzkräfte darauf ein, dass die Löscharbeiten noch mehrere Tage andauern. In der Nacht zum Sonntag wurden die Arbeiten unterbrochen, es fanden nach Angaben des Kreises aber Patrouillenfahrten statt.

Das Feuer war am Freitag am Königsberg ausgebrochen, einer Nebenkuppe des Brockens, und breitete sich auf eine Länge von rund 1.000 Metern aus. Das Gebiet ist derzeit für Touristen gesperrt. Rund 500 Menschen mussten am Freitag mit Bussen evakuiert werden.