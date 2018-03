Fettreiche Sonnencreme für den Wintersport einplanen

UV-Strahlung, Wind und kalte, trockene Luft strapazieren die Haut. Das bekommen vor allem Wintersportler zu spüren. Für sie ist es ratsam, Gesicht und Lippen mit fetthaltiger Sonnencreme zu schützen.

Durch den weißen Schnee wird die UV-Strahlung der Sonne zusätzlich reflektiert. Eine besonders fetthaltige Sonnencreme bietet ausreichend Schutz.

Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Gerade in der Kälte leidet die Haut. „Für Wintersportler ist eine Extraportion Hautschutz und -pflege besonders wichtig“, sagt daher Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main.

„Beim Skifahren in alpinen Höhen ist die Haut extremen Bedingungen ausgesetzt. Vor allem die Gesichtshaut wird mit großer Kälte, starkem Wind und trockener Luft konfrontiert.“ Dazu kommt die Sonneneinstrahlung. „Sie ist in Höhenlagen besonders intensiv, und der weiße Schnee reflektiert das UV-Licht zusätzlich.“

Huber rät zu einer fettreichen Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. „Den Fettstift mit sehr hohem Lichtschutzfaktor für die Lippen nicht vergessen, denn diese sind besonders empfindlich.“

Vor und nach dem Winterurlaub sei die übliche auf den Winter angepasste individuelle Hautpflege ausreichend. Diese sollte im Gegensatz zur Sommerpflege einen erhöhten Fettgehalt haben. „Bei besonders trockener Haut kann zusätzlich beispielsweise eine entsprechende Pflegemaske angewendet werden“, ergänzt Huber.