Festival des deutschen Films geht zu Ende

Anzeige

Ludwigshafen (dpa) – Das 20. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen kürt am Samstag (19.00 Uhr) seinen Sieger. Neben den elf Produktionen, die um den Filmkunstpreis konkurrieren, waren weitere 28 Filme für die Auszeichnung des Rheingold Publikumspreises im Rennen. Insgesamt präsentierten sich im Jubiläumsjahr 64 Produktionen in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz.

Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben einen Besucherrekord. Im vergangenen Jahr kamen demnach rund 108.000 Menschen zum Festival an der Grenze zu Baden-Württemberg. Damit sei Ludwigshafen weiter das nach der Berlinale besucherstärkste deutsche Filmfestival, hieß es.

Die Filmschau mit Tausenden Plätzen in Zeltkinos und einem Freiluftkino auf einer Insel im Rhein hatte am 21. August begonnen und gilt als wichtiger Branchentreff. Während des Festivals hatten Liv Lisa Fries («Babylon Berlin»), Christoph Maria Herbst («Contra») und Joachim Król («Preis der Freiheit») bereits Preise für Schauspielkunst erhalten.