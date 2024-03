Festabend und Ausstellung zum Jubiläum

Geplant ist für DBV-Mitglieder eine zweitägige Exkursion zu mittelrheinischen Burgen sowie die obligatorische Jahreshauptversammlung des Vereins. Anlässlich des Jubiläums findet am Samstag, 27. April, ein Festabend mit dem Präsidium im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz statt. Außerdem sind die Mitglieder zu Besuchen und Besichtigungen in der Marksburg und im Schloss Philippsburg in Braubach eingeladen. In Schloss Philippsburg wird ab 29. April eine Ausstellung gezeigt, die einen Querschnitt durch die 125-jährige Geschichte der DBV präsentiert. Die Schau kann über vier Wochen hinweg von der Öffentlichkeit zu den Öffnungszeiten des Europäischen Burgeninstituts kostenfrei besucht werden. ms