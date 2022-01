Fest und sicher – Opsys-Lidar

Lidar-Sensoren gelten bei vielen Autoherstellern als unverzichtbar für das autonome Fahren. Ein Start-up will die bisher sehr teure und empfindliche Technik nun optimiert haben.

SP-X/Las Vegas/USA. Das israelische Startup Opsys hat auf der CES in Las Vegas eine neue Generation von Lidar-Sensoren vorgestellt. Die sogenannte „Pure Solid-State Scanning Microflash Lidar“-Technologie soll in zwei bis drei Jahren in Serienfahrzeuge eingebaut werden. Die Sensoren haben keine beweglichen Teile, sind dadurch langlebig und liefern eine viermal größere Reichweite als herkömmliche Varianten. Das Lidar-System erreicht tausend Scanvorgänge pro Sekunde.

Susanne Roeder/SP-X