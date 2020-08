Ferrari-Fiasko in Spa – Hamiltons nächste Triumphfahrt

Lewis Hamilton fehlen nur noch zwei Siege zum Schumacher-Rekord. In Belgien macht der Formel-1-Superstar den Klassiker zum Langweiler. Bei Ferrari geht fast gar nichts: Vettel und Leclerc sind nur noch Hinterherfahrer. Und das vor den kommenden Italien-Wochen.

Spa-Francorchamps (dpa) – Lewis Hamilton hat auch auf der Ardennen-Achterbahn von Spa-Francorchamps seinen Formel-1-Triumphzug unaufhaltsam fortgesetzt – Sebastian Vettel erlebte dagegen mit Ferrari vor den Italien-Wochen mit dem 1000. Rennen der Scuderia den nächsten verheerenden Absturz.

Der viermalige Weltmeister landete im lahmen roten Rennwagen beim Großen Preis von Belgien nur auf dem 13. Platz. Teamkollege Charles Leclerc wurde 14.

Auf den abermals siegreichen Hamilton fehlte den beiden Ferraris weit über eine Minute. Der sechsmalige Weltmeister verwies bei seinem 89. Triumph seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland und Red-Bull-Mann Max Verstappen aus den Niederlanden auf die Plätze zwei und drei. Mit dem fünften Sieg im siebten Saisonrennen baute der 35 Jahre alte Brite den Vorsprung im WM-Klassement weiter aus.

Auch ein Re-Start nach einem heftigen Unfall, den Antonio Giovinazzi und George Russell im Gegensatz zu ihren Willams- und Alfa-Romeo-Rennwagen unbeschadet überstanden, störte Hamilton nicht. Er kontrollierte jederzeit das Geschehen und fuhr wie schon zwei Wochen zuvor in Barcelona in einer eigenen Liga.

Ergriffen hatte er seine 93. Pole am Samstag dem gestorbenen Schauspieler Chadwick Boseman gewidmet, ergriffen gedachte er wie alle anderem vor dem Start am Sonntag bei einer Schweigeminute dem vor einem Jahr bei einem Formel-2-Rennen tödlich verunglückten Anthoine Hubert. Als es losging, schaltetet Hamilton in den Perfektions-Modus und machte den Grand Prix durch seine gnadenlose Überlegenheit zu einem ungewohnten Langweiler.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc erwischte im Mittelfeld den besten Start und kämpfte sich am Ort seines ersten Formel-1-Sieges in der ersten Runde sechs Plätze nach vorne, während Vettel festhing. Der Hesse ging als 14. in den Grand Prix – und konnte nur einen Rang gutmachen.

Schon vor der ersten Runde war für Carlos Sainz alles vorbei. Der Spanier, der 2021 Vettels Nachfolger bei Ferrari wird, konnte nicht dabei sein, da die Antriebseinheit an seinem McLaren einen Schaden am Auspuff verursacht hatte. Während Dauer-Weltmeister Mercedes wenig überraschend das Tempo kontrollierte, konnte in der Anfangsphase einzig Verstappen halbwegs mithalten. Das Führungstrio war im Gegensatz zum Rest der Top Ten von Beginn an mit der mittelharten Reifenmischung unterwegs.

Genau wie Vettel, der nach acht Runden so wieder direkt hinter Leclerc war. Der 22-jährige Monegasse verlor auf weicheren Reifen an Boden. Bevor Vettel auf der Strecke überholen konnte und das später nach einem Boxenstopp tat, löste ein Unfall von Giovinazzi eine Rennpause aus. Der Alfa-Romeo-Fahrer kam nach einem Fehler vom Asphalt ab, dabei wurde auch der Williams von Russell durch ein umherfliegendes Rad so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahren konnte.

Nachdem die Strecke wieder freigegeben wurde, zogen die Silberpfeile erneut davon. Und für Vettel wurde es noch bitterer. Ex-Teamkollege Kimi Räikkönen raste im Alfa Romeo erst vorbei und dann aus dem Blickfeld. Anstatt um Podestplätze in seinem letzten Ferrari-Jahr mitzufahren, stritt Vettel außerhalb der Punkteränge im Niemandsland um die Positionen. Der schwache Motor der Ferrari war auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke unweit der deutschen Grenze schon wieder hoffnungslos unterlegen, nachdem es an gleicher Stelle vor einem Jahr für Leclerc noch zum Triumph gereicht hatte.

Ein weiterer Boxenstopp warf Leclerc zwischenzeitlich sogar auf den letzten Platz zurück. „Warum musste ich noch mal stoppen?“, funkte der Youngster fragend und mit wenig Verständnis an sein Team. „Das sagen wir dir später“, lautete die unbefriedigende Ferrari-Antwort. Später teilte der Rennstall mit, dass es sich um eine technische Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe.

Bottas klagte zehn Runden vor dem Ende über ein Taubheitsgefühl in einem Bein, während sich Dominator Hamilton gar nicht erst mit den Problemen der Konkurrenz beschäftigen musste und schon wieder ganz vorne landete.

© dpa-infocom, dpa:200830-99-365064/3