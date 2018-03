Aus unserem Archiv

Maranello

Ferrari hat als erstes Formel-1-Team sein neues Auto für die kommende Saison vorgestellt. Im Team-Hauptquartier Maranello enthüllte die Scuderia den Boliden, der den Namen F10 tragen wird. «Diese WM ist sehr wichtig für uns», sagte Teamchef Stefano Domenicali. Die ersten Runden soll am Nachmittag der Brasilianer Felipe Massa auf der Hausstrecke in Fiorano drehen. Die Saison beginnt am 14. März in Bahrain.