Ferrari muss Jungfernfahrt erneut verschieben

Ferrari muss die Jungfernfahrt mit seinem neuen Formel-1-Rennwagen wegen der schlechten Wetterbedingungen erneut verschieben.

Weil noch immer Eis auf der hauseigenen Strecke in Fiorano liegt, verschob das italienische Traditionsteam den ersten «Roll out» durch Felipe Massa auf den 1. Februar. Der Brasilianer sollte mit dem F10 eigentlich schon nach der Präsentation einige Runden drehen. Am 1. Februar beginnt im spanischen Valencia die erste von vier offiziellen Testfahrten. Die Saison startet am 14. März mit dem Großen Preis von Bahrain.