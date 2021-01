Heim-WM in Königssee

Felix Loch geschlagen – WM-Silber für den Weltcup-Gewinner

Schönau am Königssee (dpa) – Der überragende Rodler des Winters hat den Saisonhöhepunkt verpatzt. Nach acht Weltcupsiegen in Serie musste sich Felix Loch ausgerechnet bei der Heim-WM am Königssee erstmals geschlagen geben.