Die US-Amerikanerin Allyson Felix hat in London die Goldmedaille über 200 Meter gewonnen. In 21,88 Sekunden siegte die Weltmeisterin von 2009 vor der 100-Meter-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika), die 22,09 Sekunden lief. Dritte wurde Carmelita Jeter (USA) in 22,14.