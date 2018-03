Feldkirchen/Hüllenberg und Wienau/Marienhausen gewinnen die Kreispokale

Kein Teaser vorhanden

Die SG Feldkirchen/Hüllenberg (rote Spielkleidung) musste am Freitagabend im Endspiel um den Fußball-Kreispokal vor heimischer Kulisse gegen die SG Ahrbach in die Verlängerung. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall

Rund 350 Zuschauer sahen im ersten Spiel am Freitagabend auf dem Rasenplatz in Hüllenberg eine spannende Begegnung, in der der tieferklassige Kreisliga D Nord-west-Meister SV Roßbach/Verscheid II im ersten Durchgang den besseren Eindruck hinterließ. Der Oberliga erfahrene Stürmer Nico Weber schoss den SVR II früh in Führung (11.). Doch Dominic Schneider glich für den C-Südost-Meister Wienau per sehenswertem Kopfball zum 1:1 aus (38.). Noch vor dem Wechsel erzielte Timo Wolfkeil das 2:1 für den Favoriten.

Foto: Jörg Niebergall

Binnen weniger Sekunden schraubte derselbe Spieler das Ergebnis nach dem Wechsel mit zwei weiteren Toren auf 4:1 in die Höhe (53., 54.). Das Spiel schien entschieden. Doch selbst Tobias Müllers 5:2 (75.) sorgte, nachdem der eingewechselte Sascha Weingarten auf 2:4 verkürzt hatte (64.), nicht für Sicherheit bei der Mannschaft von Trainer Manfred Kronimus. Marco Dreesen und Weber (81., 82.) verkürzten bis auf 4:5. Wienau/Marienhausen musste bis zum Schlusspfiff zittern, ehe der knappe Erfolg perfekt war.

Vor 650 Zuschauer gewann der gastgebenden A-Liga-Vizemeister SG Feldkirchen/Hüllenberg anschließend sein "Finale dahoam" nach Verlängerung mit 3:1 (1:1, 0:1) gegen den B -Süd-Meister SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth. Durch ein Elfmetertor von Steffen Wittelsberger in der 40. Minute führte Ahrbach lange Zeit mit 1:0. Das Team von Gästetrainer Jens Neuroth steht am Samstag, 2. Juni, auch noch im Endspiel um die B-Liga-Kreismeisterschaft gegen die SG Wiedtal Niederbreitbach.

Beide Teams begannen nervös und brauchten einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Dominik Fuchsius für Feldkirchen (5.) und Niklas Wörsdörfer für Ahrbach (8.) hatten erste Gelegenheiten für ihre Teams. Fortan erspielte sich die gastgebende SG Feldkirchen vor der Pause ein Übergewicht. Die Mannschaft von Feldkirchens Trainer Michael Schröder war aggressiver und in der Balleroberung dadurch erfolgreicher als der Meister der Kreisliga B Süd. Dirk Schröder traf nach 15 Minuten zum vermeintlichen 1:0 für die Platzelf. Ahrbachs Torhüter Sebastian Boddenberg hatte einen Ball fallen gelassen, der Feldkirchener Angreifer abgestaubt. Doch der Unparteiische gab den Treffer nicht. Weitere zwingende Chancen blieben bis kurz vor dem Halbzeitpfiff aus. In der 40. Minute trennte Marc Schuster den Gästespieler Wörsdörfer im eigenen Strafraum regelwidrig vom Ball – Elfmeter. Ahrbachs Torjäger vom Dienst, Steffen Wittelsberger, verwandelte den fälligen Strafstoß zur 1:0-Pausenführung für seine Mannschaft.

Nach dem Wechsel entwickelte Feldkirchen mehr Druck und hatte durch Dirk Schröder, der an Boddenberg scheiterte (51.), und Fabian Kunar (54.) gute Ausgleichschancen. Doch Ahrbach blieb bei Kontern, vor allem über den starken Wörsdörfer gefährlich. Erst nachdem Ahrbachs Andreas Schmidt die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, glich Feldkirchen aus und rettete sich in die Verlängerung. Da setzte sich der A-Ligist, in der nächsten Saison Ligakonkurrent des Aufsteigers Ahrbach, am Ende knapp durch. Als Marc Schuster in der 99. Minute das 2:1 für Feldkirchen markierte, entwickelte sich endgültig ein packender Pokalfight. Andreas Schuster machte das 3:1 (114.) und bescherte den Platzherren endgültig den Sieg.

Von unserem Redakteur Christoph Hansen und unserem Mitarbeiter Daniel Korzilius