Feldkirchen ist nach 5:0-Sieg der erste Tabellenführer

Kein Teaser vorhanden

Die SG Feldkirchen (rote Trikots) startete furios.

Foto: Jörg Niebergall

SG Ransbach-Baumbach – SV Maischeid 5:2 (3:2). Maischeid begann zwar gut, stand am Ende aber trotz zweimaliger Führung mit leeren Händen da. SG-Trainer Markus Lehmler: "Wir hatten den längeren Atem und haben den Gegner förmlich niedergerungen. In der zweiten Halbzeit hatten wir leichtes Spiel, da Maischeid kräftemäßig nichts mehr entgegenzusetzen hatte." Tore: 0:1 Nahsen Kesikci (22.), 1:1 Daniel Knödgen (26., Foulelf-meter), 1:2 Lars Flammersfeld (32.), 2:2 Alexander Pohl (39.), 3:2 Daniel Knödgen (44.), 4:2 Oliver Gentsch (53.), 5:2 Daniel Knödgen (80.). Zuschauer: 80.

SG Siershahn/Dernbach/Staudt – FSV Stahlhofen 0:3 (0:0). Eine Halbzeit lang konnten die Gastgeber dem Aufstiegsfavoriten Paroli bieten. Nach dem ersten Treffer war der Widerstand allerdings gebrochen und Stahlhofen übernahm die Kontrolle über das Spiel. Tore: 0:1 Ismayil Barut (58.), 0:2, 0:3 Franz Müller (73., 90.). Zuschauer: 90.

SG Feldkirchen/Hüllenberg – SG Steinefrenz-Weroth/Görgeshausen 5:0 (3:0). Die Anfangsphase dieser Partie verlief noch ausgeglichen, dann legte Feldkirchen jedoch einen Gang zu und ging durch zwei verwandelte Foulelfmeter in Führung. SG-Trainer Michael Schröder war zufrieden mit dem Auftakt: "Ein schönes Spiel mit einem klaren Sieg, dazu auch noch ohne Gegentor – was will man mehr!?" Tore: 1:0, 2:0 Joachim Stollhof (27., 31., beide Foulelfmeter), 3:0 Marco Arenz (34.), 4:0 Dominik Fuchsius (47.), 5:0 Marco Arenz (62.). Zuschauer: 120.

VfB Linz II – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 0:1 (0:0). Die 80 Zuschauer auf dem Linzer Kaiserberg sahen ein ordentliches A-Klassen-Spiel. In der ersten Hälfte war die Platzelf sehr gut organisiert. Nach dem Wechsel investierte Ellingen mehr und verdiente sich den Sieg. Das einzige Tor durch Fatos Prenku in der 78. Minute war in seiner Entstehung allerdings sehr glücklich, da der Wind eine entscheidende Rolle spielte.

TuS Asbach – SG Heiligenroth/Ahrbach/Girod 1:1 (0:0). Der Aufsteiger aus dem Westerwald bestimmte die Partie über weite Strecken, versäumte es aber in der ersten Halbzeit ein Tor vorzulegen. Nach dem Rückstand warf Asbach alles nach vorne und wurde schließlich mit dem Ausgleich belohnt. Gästetrainer Jens Dötsch bemängelte die "fehlende Cleverness" und sprach von "zwei verlorenen Punkten." Tore: 0:1 Andreas Ressmann (66.), 1:1 Jan Witt (90. + 2). Zuschauer: 50.

SG Vettelschoß/St. Katharinen – SG Elbert/Welschneudorf 2:1 (1:1). In einem hart umkämpften Spiel setzte sich die neu gegründete Spielgemeinschaft aus Vettelschoß und St. Katharinen letztlich verdient durch. "Der Platzverweis hat uns einen zusätzlichen Kick gegeben und die letzten Kräfte mobilisiert", erklärte SG-Trainer Dirk Schommers. Tore: 1:0 David Büsch (3.), 1:1 Steffen Linke (31.), 2:1 Hakan Yazici (82.). Rote Karte: Julian Hüngsberg (73., Vettelschoß) wegen Beleidigung eines Gegenspielers. Gelb-Rote Karte: Steffen Linke (83., Elbert) wegen Foulspiels und Ballwegschlagens. Zuschauer: 60. Daniel Korzilius