Feinfühliger und besser auffindbar – Lemmo One überarbeitet

Dank IoT-Chip und GPS-Modul ist das Lemmo One per Smartphone lokalisierbar. Allerdings steckt die Vernetzungstechnik im Akku. An sofort lässt sich auch das Fahrrad selbst tracken.

Lemmo hat das One in einigen Details überarbeitet Foto: Lemmo

SP-X/Berlin. Die E-Bike-Marke Lemmo hat ihr einziges Modell, das One, technisch aufgewertet. Im Hinterrad befindet sich künftig ein Drehmomentsensor, mit dessen Hilfe der Heckmotor präziser auf die Pedalbefehle des Fahrers reagieren und so ein natürlicheres Fahrgefühl vermitteln soll. Außerdem ist das One mit einem Airtag von Apple ausgestattet, der die Ortung des Fahrrads über Apple Find My ermöglicht. Der Airtag versteckt sich im Rahmen und nicht im bereits vernetzten, aber herausnehmbaren Akku, den Lemmo Smartpac nennt. Optional gibt es einen gefederten Sattel und eine universelle Smartphone-Halterung. Letztere lässt sich bei Bedarf aus dem neuen Lenkervorbau herausklappen. Mit der erweiterten Ausstattung erhöht Lemmo den Preis für das One von 2.000 auf rund 2.300 Euro.

