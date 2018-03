Fehlstart perfekt: Hertha BSC verliert in Frankfurt 1:3

Aufstiegsfavorit Hertha BSC hat den Start in die neue Zweitliga-Saison endgültig verpatzt. Der Bundesliga-Absteiger verlor mit 1:3 (1:0) beim FSV Frankfurt und ist nach zwei Spielen immer noch sieglos.

Der FSV Frankfurt besiegte Hertha BSC mir 3:1.

Foto: Frank Rumpenhorst – DPA

Änis Ben-Hatira brachte die Berliner zwar in der 40. Minute in Führung. Björn Schlicke glich aber schon kurz nach der Pause per Strafstoß aus (51.). Die K.o.-Schläge für die nur noch in Unterzahl spielenden Berliner waren die weiteren FSV-Tore durch Mathew Leckie (63.) und John Verhoek (90.+1). Torwart Sascha Burchert hatte vor dem Elfmeter nach einem Foul an Edmond Kapllani die Rote Karte gesehen.

Obwohl Hertha-Trainer Jos Luhukay im Vergleich zum 2:2 gegen Paderborn gleich drei neue Offensivkräfte brachte (Ronny, Adrian Ramos, Ben-Hatira), tat sich die Hertha schon in der ersten Hälfte schwer. Ben Hatira erzielte vor 6300 Zuschauern zunächst ein Abseitstor (16.) und dann im Nachsetzen nach einem Pfostenschuss von Sami Allagui das 1:0. Doch der Ausgleich und der Platzverweis machten die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg schnell wieder zunichte.

Hertha versteckte sich auch in Unterzahl nicht, doch die Frankfurter wurden nach dem Wechsel immer stärker. Die Tore von Leckie und Verhoek belohnten den Mut und den Kampfgeist des FSV.