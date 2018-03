Fehlstart an Kirmes: Junge Eisbachtaler nutzen ihre Chancen nicht

Kein Teaser vorhanden

Belagerungszustand vor dem Schweicher Tor: Die Eisbachtaler Sportfreunde spielten über weite Phasen gefällig nach vorne, waren aber im Abschluss schwach. Foto: Andreas Hergenhahn

Norbert Reitz, der neue Trainer der stark verjüngten Eisbachtaler, hielt Wort und gab seiner Elf ein offensives Konzept mit auf den Weg. Ständig in der Vorwärtsbewegung und wesentlich aktiver als der mit nur einer Spitze agierende und sehr defensiv eingestellte Gegner – so präsentierten sich die Gastgeber, die in der Vorbereitung schon bewiesen hatten, dass sie ordentlich zusammenspielen können. Die Ansätze waren also da, der Wille ebenso. Einziges Manko: Von Beginn an ließen die Sportfreunde den letzten Zug zum Tor vermissen. "Die Nervosität hat uns gehemmt", fand Reitz, während Kollege Eric Schröder seiner Elf attestierte: "Defensiv haben wir gut gestanden."

Schweich, eine clevere Mannschaft, die auch in der Vorsaison zwei Unentschieden gegen die Westerwälder erkämpfte, nutzte ihre erste Möglichkeit eiskalt aus. Besser gesagt: Sie bestrafte den ersten Fehler der Gastgeber. Eine Viertelstunde war gespielt, als sich Innenverteidiger Tobias Schuth auf der linken Abwehrseite überlaufen ließ und so Manuel Haberzettl in größte Nöte brachte. Irgendwie passend: Der Kapitän verhielt sich alles andere als geschickt bei der Rettungsaktion gegen Dominik Klotten, der knapp hinter der Strafraumgrenze zu Fall kam. Der junge Fabian Schneider entschied folgerichtig auf Strafstoß, Patrick Quary schob links unten ein – 0:1.

Den Schock des frühen Rückstands steckten die Eisbachtaler auf den ersten Blick gut weg, wenngleich eine gewisse Verunsicherung nicht zu übersehen war. Dennoch: Das Spiel der Reitz-Elf blieb offensiv ausgerichtet. Jedoch häuften sich mit zunehmender Spieldauer Missverständnisse und ungenaue Zuspiele, zudem waren Chancen weiter Mangelware. "Da sieht man dann den Unterschied zwischen Vorbereitung und Pflichtspiel", sagte Norbert Reitz. Die beste Gelegenheit für die Westerwälder hatte Neuzugang Kotaro Higashi, der in der 23. Minute nach Daniel Martins Flanke knapp am langen Pfosten vorbeizog.

Auch nach dem Wechsel das unveränderte Bild: Die erfahrenen Mosella-Kicker verwalteten als eingespielte Defensiveinheit clever ihren Vorsprung, während sich die Eisbachtaler nach Kräften mühten. Allerdings mussten sie das über weite Strecken des zweiten Durchgangs zu zehnt machen. Marco Reifenscheidt, einer der wenigen Routiniers im Team, ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die Rote Karte (55.). Das Positive aus Sicht der Gastgeber: Auch in Unterzahl drängten sie auf den Ausgleich, den Manuel Haberzettl bei seinem Freistoß (57.) ebenso auf dem Fuß hatte wie Julius Duchscherer nach einer feinen Einzelaktion (62.) und etwas später ebenfalls per Freistoß (80.).

Eine Lehrstunde in Sachen Effektivität erteilten in der Nachspielzeit die Schweicher: Der eingewechselte Stefan Schleimer schloss einen Konter erfolgreich ab und beseitigte die letzten Zweifel am Auswärtssieg. Es war erst die zweite richtige Chance der Gäste.

Rolf Schulze/Marco Rosbach

Statistik

Eisbachtal: Bördner – Tautz, Martin, Schuth, Schräder (72. Balija) – Haberzettl, Reifenscheidt – Ernet, Higashi (62. Mansur) – Heene (67. Fein), Duchscherer.

Schweich: Dahm – D. Casel, Regneri, Gäbler, Quary – M. Casel, Beaudouin (70. Wolff), Ossen – Klotten, Burbach (85. Bjelanovic) – Omayrat (75. Schleimer).

Schiedsrichter: Fabian Schneider (Grafschaft) – Zuschauer: 300.

Tore: 0:1 Patrick Quary (15., Foulelfmeter), 0:2 Stefan Schleimer (90.+2).

Vorkommnis: Rote Karte gegen Eisbachtals Marco Reifenscheidt (55., Tätlichkeit).