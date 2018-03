Aus unserem Archiv

Melbourne

Roger Federer strebt im Endspiel der Australian Open seinen 20. Grand-Slam-Titel an. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz trifft gleich in seinem 30. Finale bei einem Grand-Slam-Turnier auf den Kroaten Marin Cilic. Im direkten Vergleich führt Federer 8:1. Der einzige Sieg gelang Cilic im Halbfinale der US Open 2014. Damals gewann Cilic seinen ersten und bislang einzigen Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere.