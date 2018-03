Aus unserem Archiv

Melbourne (dpa) – Vorjahresfinalist Roger Federer hat zum fünften Mal das Endspiel der Australian Open erreicht. Der dreimalige Melbourne-Sieger aus der Schweiz machte auch vor dem Franzosen Jo- Wilfried Tsonga nicht halt und stürmte in nur 88 Minuten mit einem 6:2, 6:3, 6:2-Erfolg in sein 22. Grand-Slam-Finale. Dort wird am Sonntag der Brite Andy Murray der Gegner des 15-maligen Grand-Slam-Rekordchampions sein.