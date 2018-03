Fecht-Olympiasieger Kleibrink in Bonn früh raus

Fecht-Olympiasieger Benjamin Kleibrink hat beim Florett-Weltcupturnier «Löwe von Bonn» das Hauptfeld der besten 64 verpasst. Der Tauberbischofsheimer unterlag im Kampf um den Einzug in die Direktausscheidung dem Ukrainer Taras Telnych 14:15.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand – DPA

«So ein Ausrutscher kann mal passieren. Dem messe ich keine besondere Bedeutung bei», sagte Bundestrainer Ulrich Schreck. Nach Kleibrinks Aus stehen beim letzten Weltcup-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in London nur drei Deutsche im Hauptfeld. Außer den gesetzten Peter Joppich (Koblenz) und Sebastian Bachmann (Bonn) schaffte lediglich Moritz Kröplin (Bonn) den Einzug in die Runde der letzten 64. «Das ist schon enttäuschend», meinte Schreck.

Der viermalige Weltmeister Joppich trifft am Samstag in seinem Auftaktgefecht auf Peter Biro (Ungarn). Bachmann steht dem Franzosen Marcel Marcilloux gegenüber, Kröplin tritt gegen Eduardo Luperi aus Italien an.

Priorität für Schreck hat der Teamwettbewerb am Sonntag. Dann kann sich der WM-Dritte Deutschland mit der Halbfinalteilnahme endgültig für London qualifizieren. «Damit hätten wir bis zu vier Medaillenchancen, drei im Einzel, eine in der Mannschaft», meinte Schreck.